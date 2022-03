Versus You: «Ce sera notre meilleur show»

LUXEMBOURG - Le groupe luxembourgeois Versus You présentera samedi soir son nouvel album, «This is the Sinking», au public. Rencontre avec Eric, Giordano, Mike et Jimmy.

«L’essentiel»: Comment a évolué le travail pour ce nouvel album?

Eric: J’ai commencé à écrire les chansons tout de suite après notre premier album qui est sorti en novembre 2006. Puis, nous l’avons enregistré en février et en août de l’année dernière.

Giordano: Nous avons vendu des licences de droit à l’étranger. L’album va aussi sortir à l’étranger, dans les pays voisins du Luxembourg, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie et en Australie.

Quelle importance l’album a-t-il pour Versus You?

Giordano: Nous espérons qu’il nous fera encore plus connaître. Les grands labels ne se lancent pas tout de suite dans le travail avec les groupes. Nous avons déjà eu des réactions positives pour notre nouvel album. Mais il faut attendre et en même temps prouver que nous continuons notre chemin. Nous ne pouvons pas avoir un deal d’un jour à l’autre.

Eric: Pour cet album, je me suis permis une plus grande liberté. Notre premier album était plus dans le rock et le punk. Là, j’ai écrit tout ce que je voulais, sans limites. Même si c’était de la pop.

Le Luxembourg ne fait pas vraiment parler de lui quant à sa scène musicale…

Mike: Oui, malheureusement, le pays est connu à l’étranger, mais plutôt pour ses banques.

Eric: Et je déteste quand les gens disent «Pour un groupe luxembourgeois, la musique n’est pas mal».

Giordano: Oui, mais nous avons aussi d’autres réactions, des gens qui disent: «Je ne savais pas que c’était vous, j’ai cru que c’était un groupe américain».

Et dans le pays même?

Giordano: Ça se passe de mieux en mieux. Notre nouvel album est notre premier à être médiatisé. Plusieurs radios luxembourgeoises jouent notre musique. En général, beaucoup de groupes montent. Je pense qu’à un moment ou un autre il y aura de la concurrence ce qui est bien pour progresser.

Mike: Autrefois, il existait plus de groupes, mais les seuls qui restent sont ceux qui suivent sérieusement leur ligne. Nous en faisons partie, nous croyons en notre groupe.

Giordano, tu es cofondateur d’une maison de disques, Winged Skull Records…

Giordano: Oui, cela nous facilite beaucoup de choses, par exemple au niveau promotionnel. De plus, le label couvre une grosse partie des frais. Mais je ne peux pas vivre de ce travail.

Que faites-vous dans la vie quand ce n’est pas de la musique?

Giordano: Jimmy va encore à l’école, Mike est ingénieur de son dans un club-concert à Liège, Eric donne des cours de guitare et moi, j’ai mon propre magasin de vêtements. Chacun d’entre nous est alors très flexible ce qui est important si on donne des concerts et qu’on voyage.

Jimmy, tu es le dernier venu dans le groupe…

Jimmy: Oui, j’en fais partie depuis novembre. Mike m’a découvert quand j’étais avec un autre groupe. Versus You a cherché un second guitariste. Avec les trois, c’est vraiment amusant. J’ai la chance de jouer avec un très bon groupe. L’album était déjà enregistré, mais je m’identifie à cette musique.

L’ambiance de travail est bonne entre vous quatre?

Eric: Oui, ça marche très, très bien. Quand j’écris les chansons, je pense déjà à mes musiciens et comment ils pourraient réaliser telle ou telle mélodie même s’ils ne sont pas là.

Jimmy: Je prends le groupe très au sérieux. Dire que je n’ai pas le temps pour venir aux répétitions, ça n’existe pas pour moi. C’est fixe.

Vous avez participé au Printemps de Bourges mais l’audition à la Rockhal en novembre signifiait votre terminus. Voulez-vous y participer encore une fois?

Eric: Non, nous n’y avons rien à foutre. À la Rockhal, le jury du Printemps de Bourges n’a pas pris en considération la réaction du public.

Mike: Ils auraient aussi bien pu prendre un disque et l’écouter pour choisir.

Giordano: Le meilleur concours pour nous est d’être en première partie d’un festival, par exemple Rock-A-Field comme en 2007. Cela a beaucoup plus d’impact. Jouer devant 6 000 personnes, c’est le délire.

Et vous avez eu l’occasion de faire la connaissance d’autres artistes…

Giordano: Oui, par exemple l’ex-bassiste de Queens Of The Stone Age, Nick Olivieri. Il a pris Eric dans ses bras et a acheté notre disque.

Qu’avez-vous prévu pour cette année?

Giordano: L’année dernière, nous avons donné 80 concerts, ce qui était trop. Cette année, nous jouerons une fois par mois au Luxembourg. Notre but est de présenter notre musique en dehors du pays, surtout en Allemagne, en France et en Belgique, pour faire de nouveaux contacts.

Que peut attendre le public samedi soir lors de votre «release party»?

Giordano: Ce sera le meilleur show que nous n’ayons jamais donné. J’espère que nous allons toucher des gens qui ne nous connaissent pas encore. Nous n’allons pas seulement jouer des titres de notre nouvel album mais aussi quelques-uns qui ne sont pas encore enregistrés.

Vous travaillez donc déjà sur le troisième album?

Giordano: Oui, Eric écrit déjà des chansons. Il ne faut pas perdre trop de temps. Mais comme nous ne pouvons pas sortir un troisième album avant 2010, un LP de nous paraîtra entre-temps.

Recueilli par Kerstin Smirr