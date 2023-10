De vacances d’enfer à séjour en enfer

Dans un certain nombre de pays, le port de vêtements aux motifs camouflage ou couleur kaki est strictement interdit aux civils. Et pour cause: ils sont associés aux rebelles ou à des organisations terroristes. Ainsi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) met en garde contre le «port de vêtements de style militaire, même pour les enfants» pour des voyages à la Barbade et à Trinité-et-Tobago.

Le DFAE ne donne pas de conseils particuliers pour les voyages à destination d’Antigua-et-Barbuda, mais comme l’écrit le guide touristique «Travelbook», ce look n’y est pas non plus bien accueilli. Le port du treillis militaire peut être sanctionné par une amende de 2000 dollars et dans le pire des cas, le contrevenant risque même un an de prison.