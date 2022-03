Vettel: le jeune talent que l'Allemagne attendait

Sebastian Vettel est devenu dimanche à Monza le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

À 21 ans c’est un espoir précoce que toute l’Allemagne attend déjà comme le successeur d’un certain Michael Schumacher. Insouciant, facétieux, le premier à plaisanter lors des strictes conférences de presse de la FIA, Vettel apporte incontestablement un vent de fraîcheur au monde de la F1. Apprécié par tout le paddock, son succès dimanche a déclenché de larges sourires et des cascades de félicitations.

Les fans allemands le rapprochent déjà de Michael Schumacher, leur héros aux sept titres mondiaux. Cependant, s’il est redoutable en piste, Vettel n’en conserve pas moins la tête froide et cette comparaison l’agace. «C’est un peu ridicule, affirme-t-il. Dans un sens ça me rend fier parce que c’est sans doute l’un des plus grands pilotes de tous les temps. Mais je n’en suis qu’au tout début de ma carrière et il n’y a pas besoin de faire de comparaisons».