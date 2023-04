Tendances au Luxembourg: Vêtue d'ivoire pour le grand jour

Qui dit mariage, dit robe pour Madame et costume pour Monsieur. Alors que l'on pourrait penser que les robes sont blanches, les spécialistes vous diront que c'est ivoire. «Le blanc ne va pas à toutes les couleurs de peau, l'ivoire oui. Il s'accorde aussi bien avec une peau foncée que claire, va bien aux brunes et aux blondes», explique Maria Lopes, de l’Étoile Boutique, à Pétange.

Sirène, princesse, près du corps ou plus fluide, il existe différentes coupes de robes. «La tendance est aux lignes épurées plutôt qu'à la meringue, aux robes près du corps sans que ce soit une coupe sirène. C'est aussi le retour des manches, cela apporte un plus», relate Laurence Eyschen, propriétaire de la boutique Éternelle, située à Hesperange. Choisir sa robe, la fabrication et les retouches prennent un certain temps. Il vaut mieux s'y prendre un an avant pour avoir la robe à temps. «Depuis le Covid, les délais ont été rallongés. La livraison peut prendre jusqu'à six mois, contre trois avant», ajoute Maria Lopes.