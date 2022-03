Scandale sanitaire : Viande avariée: le Luxembourg reste vigilant

KALINOWO/LUXEMBOURG - 2,7 tonnes de viande avariée, provenant d'un abattoir polonais, ont été exportées vers 13 pays. Le Luxembourg se veut rassurant.

Plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, le Portugal et la Roumanie, ont identifié, récupéré et commencé à détruire vendredi de la viande de bœuf provenant d'un abattage illégal en Pologne. Au total, 2,7 tonnes de viande polonaise provenant d'un abattoir du village de Kalinowo ont été exportées vers 13 pays (Allemagne, Finlande, Hongrie, Estonie, Roumanie, Suède, France, Espagne, Lettonie, Lituanie, Portugal, Slovaquie et la République Tchèque), selon la Commission européenne.