Scandale des lasagnes : Viande de cheval trouvée aussi en Allemagne

De la viande de cheval a été trouvée pour la première fois dans un lot de lasagnes surgelées vendue dans les magasins Real en Allemagne, a-t-on appris jeudi, auprès du distributeur.

Real avait déjà retiré de la vente par précaution des lots de lasagnes de sa marque à bas prix «Tip», et les tests commandés à des laboratoires ont mis en évidence la présence de viande de cheval mercredi, a reconnu le groupe dans un communiqué publié sur son site Internet. Real précise encore qu'il ne s'agit que d'une mesure prise «purement par précaution, car à aucun moment un risque pour la santé des consommateurs n'a été détecté». Le groupe de distribution, qui compte 316 magasins en Allemagne, a assuré travailler en collaboration avec les autorités, ses fournisseurs et le ministère de l'Agriculture et de la Consommation pour «prendre toutes les mesures qui seront nécessaires pour que les clients n'achètent que des produits irréprochables».