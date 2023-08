Retard au Luxembourg: Vianden doit encore patienter pour sa nouvelle auberge de jeunesse

«Une des plus fascinantes auberges de jeunesse d'Europe»

La future auberge de jeunesse proposera 120 lits, en dortoir jusqu'à six lits ou chambres doubles et triples. Aucune chambre individuelle n'est prévue. Vianden dispose déjà d'une auberge de jeunesse, dans la montée du château, mais deux fois plus petite avec 66 lits, selon son site Internet. La nouvelle auberge sera «une des plus charmantes et fascinantes auberges de jeunesse d'Europe», se réjouissait au début des travaux youthhostels.lu.