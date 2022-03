Concert au Luxembourg - Vianney a ensoleillé la Rockhal

Le juré de «The Voice» saute partout, visiblement ravi d'être là et déroule son répertoire, avec générosité, tendresse et dérision.

Dès les premiers accords de guitare, les sourires se dessinent jusqu'aux oreilles, les enfants grimpent sur les épaules de leur papa. Vianney apparaît, guitare infatigable en bandoulière. «Ce soir au luxembourg, on est des imbéciles heureux», chante-t-ill, avant de confier: «J'ai prévu de tout donner». C'est tout ce qu'attendent les quelque 2500 fans de la Rockhal, bien décidés à lui rendre la pareille. «N'attendons pas de vivre», s'époumonne la salle luxembourgeoise avant de sautiller sur «Dumbo» et scander «si moi aimer toi».

Comme sur son fauteuil rouge, le juré de «The Voice» saute partout, visiblement ravi d'être là et déroule son répertoire, avec générosité, tendresse et dérision. Rebaptise sa «fille du Sud» en «fille de Rodange». Le public jubile. Moment de grâce quand il partage «Parce que c'est toi» (Axelle Red) avec Mentissa, talent découvert sur TF1. Il se déchaîne sur «Veronica» et n'oublie pas les attendus «Je m'en vais» et «Beau-papa».