Polémique en France: Vianney entretient-il des liens avec l’extrême droite?

Au lendemain de la parution de l’article, Vianney, par ailleurs fervent catholique et pratiquant, a mis les choses au point, également sur Twitter. «Mais quoi? Dans ce métier où je croise le Tout-Paris, j’ai pu parler avec des gens de tout bord: du président Hollande au président Sarkozy, en passant par le président Macron. De Christophe Conte (ndlr: un journaliste musical) à Geoffroy Lejeune, en passant par Bruce Toussaint (ndlr: journaliste star de BFMTV). Ces gens sont tous différents, tous intéressants, visiblement sensibles à ma passion: la musique. Mais de là à dire «très ami», on va redescendre un peu», a écrit l’artiste, réputé pour son image très politiquement correcte.

«Nous, c’est toi et ta musique qu’on apprécie»

Le jeune papa a ajouté, visiblement remonté: «Merci de ne pas me mettre dans vos salades. Je fais des chansons pour permettre aux gens d’oublier ces sujets qui divisent et dont je ne me suis jamais mêlé». La réaction de Vianney en a suscité d’autres: «L’image est écornée, mon petit extrémiste…», «Il trouve le Zemmourien Geoffroy Lejeune (NDLR: référence à Éric Zemmour, politicien d’extrême droite) très intéressant. Belle salade…», «Plus jamais j’écouterai sa musique. Dire que j’ai regardé «The Voice» (NDLR: télécrochet dans lequel Vianney était un des coaches) sans savoir, ça me fout la gerbe».