Bande-annonce : «Vice-Versa» s'annonce riche en émotions

Voici un avant-goût de «Vice-Versa», le prochain film d'animation des studios Pixar.

Voilà donc le spectateur invité à assister aux débats, coups de gueule et coups de blues de ces petites entités qui s'agitent dans l'esprit d'une fillette, Riley, et de ses parents. Vous peinez à imaginer à quoi cela peut ressembler? Regardez donc la bande-annonce ci-dessous pour vous faire une idée. Et pour constater, déjà, qu'hommes et femmes viennent vraiment d'autres planètes...