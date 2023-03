«Les Trois Mousquetaires»: Vicky Krieps à l'affiche d'un blockbuster made in France

La bande-annonce est sortie il y a quelques semaines et donne le ton: «Les Trois Mousquetaires» de Martin Bourboulon est un des films les plus attendus de l'année. Découpée en deux volets, «Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan» (sortie le 5 avril) et «Les Trois Mousquetaires : Milady» (sortie le 13 décembre), la superproduction (72 millions d'euros) réunit un casting cinq étoiles avec François Civil dans le rôle de D'Artagnan, aux côtés de Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Portos).