Actrice luxembourgeoise : Vicky Krieps dans le top 10 du «New York Times»

En lice pour les prochains European Film Awards (le 10 décembre), «Corsage» a déjà reçu de multiples prix et Vicky Krieps n'en finit plus de séduire le monde entier. La Luxembourgeoise est aujourd'hui considérée comme une des meilleures actrices de la planète: le New York Times l'a ainsi intégrée dans son top 10 des acteurs de l'année 2022, aux côtés - excusez du peu - de Michelle Williams ou encore de Michelle Yeoh. Elle a donc eu droit à un shooting exceptionnel pour le New York Times Magazine. Il y a quelques jours, elle faisait également la couverture du magazine américain The Wrap.