Coproduction luxembourgeoise : Vicky Krieps en «Sissi impératrice» à Cannes

LUXEMBOURG/CANNES – La sélection du Festival de Cannes a été dévoilée ce jeudi. Le film Samsa «Corsage» sera projeté dans la compétition «Un certain regard».

Le Luxembourg sera présent au 75e Festival de Cannes, qui aura lieu le mois prochain dans le sud de la France. Coproduit par Samsa au Luxembourg, «Corsage», de Marie Kreutzer, fait partie des 14 films de la sélection «Un certain regard» dévoilée ce jeudi. Cette compétition met en avant des films originaux et les talents de demain, c'est en quelque sorte l'antichambre de la compétition officielle.

Pas de Palme d'or cette année, donc, mais une belle présence. Le film, coproduit par le Luxembourg, a été tourné en juillet 2021 au Luxembourg et en Autriche. La Luxembourgeoise Vicky Krieps y incarne l'impératrice Élisabeth, plus connue sous son petit nom de «Sissi», rendue célèbre par une série de films des années 1950 avec Romy Schneider. L'univers de cette nouvelle version semble, au vu des premières images, un peu moins guimauve que l'ancienne… Une autre Luxembourgeoise figure au casting: Jeanne Werner. Plusieurs techniciens du Grand-Duché ont aussi participé.

Ce film et ceux qui l'ont fait ne seront d'ailleurs pas les seuls représentants luxembourgeois sur la Croisette. Le FilmFund sera là du 17 au 25 mai, avec un pavillon au sein du Village international pour le marché du film. Une vingtaine de sociétés et entités participeront et une journée luxembourgeoise est organisée le 19 mai en présence de professionnels de l'audiovisuel.