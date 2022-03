Aux César : Vicky Krieps: «Je n'ai jamais vécu un truc pareil»

La comédienne luxembourgeoise participait à la cérémonie des César où elle était nommée et durant laquelle un hommage a été rendue à Gaspard Ulliel, son compagnon.

25.02 La comédienne luxembourgeoise participait à la cérémonie des César où elle était nommée et durant laquelle un hommage a été rendue à Gaspard Ulliel, son compagnon.

«Quand je vais sur des choses comme ça, je pense au film. Ce soir, je suis là avec le film («Serre-moi fort») et avec Mathieu (Amalric, le réalisateur, ndlr)», a-t-elle déclaré à nos confrères de Purepeople. «Au déjeuner, c'était la même chose, donc pour moi ce sont vraiment des choses à part», a-t-elle confié, un brin stressé. «Je ne sais pas comment ça va être. Je n'ai jamais vécu un truc pareil, je crois que personne ne sait».

Quand elle avait appris sa nomination, la Luxembourgeoise avait confié à Canal Plus que pour elle, «c'était un peu trop grand». «Je viens d'un tout petit pays où j'aurais déjà jamais imaginé devenir actrice dans des films. Pour moi, c'était des gens qui viennent de Paris, de Londres mais pas du Luxembourg», expliquait-elle. «Pour moi, faire des films français, c'est tellement un honneur, un cadeau incroyable». Les César, «c'est comme une autre planète, c'est comme si on me disait un jour "tu vas te promener sur la Lune", c'est fou!», riait-elle.