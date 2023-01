Star luxembourgeoise : Vicky Krieps pose dans «Vogue»

Début décembre, elle était classée dans le top 10 du New York Times, un mois plus tard la voilà catapultée dans les «30 stars les plus célèbres du monde» dans les pages du British Vogue. Vicky Krieps est décidément une des actrices les plus en vogue du moment. Grâce à son interprétation de Sissi dans le film «Corsage», de Marie Kreutzer, salué par les critiques du monde entier.