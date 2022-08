Actrice luxembourgeoise : Vicky Krieps sacrée meilleure actrice dans un festival international

Nouvelle reconnaissance internationale pour Vicky Krieps, déjà lauréate du Prix «Un certain regard» de la «meilleure performance» lors du dernier festival de Cannes. Cette fois, l'actrice luxembourgeoise a remporté le prix «Heart of Sarajevo» de la «meilleure actrice» au festival du film de Sarajevo.

Un prix qu'elle doit à sa performance dans le film «Corsage» de Marie Kreutzer. Vicky Krieps y interprète l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Et elle emmène son personnage dans un univers bien plus sombre et profond que dans les films des années 1950 où elle s'appelait Sissi, avec Romy Schneider.