Xavier Bettel à Cannes: «Vicky n’est plus une étoile montante, c’est une étoile»

Xavier Bettel: D'un côté c'est de mettre les moyens à disposition et de l'autre, ce n'est pas au gouvernement de choisir. Nous avons un comité de sélection qui choisit avec les professionnels ce qu'il subventionne. Le choix politique est de mettre les moyens à disposition, qui n'ont pas été réduits ces derniers temps, car on estime que le cinéma et la culture, rapprochent les gens. Je n'ai pas été politiquement à mon avantage en annonçant que je ne prévoyais pas de pourvoir augmenter les budgets après deux ans de Covid et vu la situation en Ukraine. Avec les moyens qu'ils ont ils font déjà un super travail.

Cannes on pense toujours que c'est glamour, strass et paillettes alors que c'est aussi un marché économique. Le pavillon luxembourgeois est très important pour être cette plateforme qui permette au monde du cinéma de se rencontrer, d'échanger, de pouvoir faire des contrats, vendre des films, etc. La présence en tant que ministre des Médias et des Communications, donc en charge du Film Fund, est importante pour montrer à ces 1 000 personnes qui travaillent dans le secteur que le gouvernement les soutient. Et six nominations... c'est quand même la Ligue des champions donc c'est important. Je ne veux pas critiquer, mais des nominations au Filmpraïs à Luxembourg c'est une chose, quand c'est à Annecy, Tribeca, à Cannes, ça montre aussi une reconnaissance à l'international et puis Vicky Krieps, deux fois à l'affiche, on peut être un peu fier.