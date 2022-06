Emploi en Moselle : Victime d'une pénurie de chauffeurs, le réseau de bus tourne au ralenti à Metz

METZ – Confronté à une pénurie de conducteurs, le réseau de transports en commun de l'Eurométropole de Metz (Met') connaît depuis lundi, une réduction de son service.

«Cela s'est imposé à nous, on ne peut plus demander à nos conducteurs de faire des heures supplémentaires», explique Florence Vivien, la directrice des ressources humaines de la SAEML TAMM (Transports Agglomération Metz Métropole) qui exploite le réseau. Sur sa page Facebook, le Met’ a annoncé un service comparable à celui des petites vacances scolaires pour plusieurs lignes de bus «en raison de difficultés d'organisation en lien avec un manque de personnel».

«On n'aime pas faire ça à nos clients, mais on n'a pas eu le choix. C'est pour conserver une bonne qualité de service que nous l'avons fait, sinon nous ne pourrions pas assurer toutes les lignes», explique encore Mme Vivien qui parle d'une baisse de service «allégée et non drastique».