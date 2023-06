Chanteuse: Victime de grossophobie, Lizzo menace de tout plaquer

Lizzo a remporté quatre Grammies depuis le début de sa carrière en 2010. Imago

Lizzo est depuis trop longtemps, au mieux, interrogée sur son poids, au pire, insultée pour son physique. L’Américaine en a marre et l’a fait savoir sur Twitter, le 31 mai 2023. «Je viens de me connecter et c’est le genre de merde que je lis à mon sujet au quotidien», a écrit la star.

Elle a posté une capture d’écran d’une publication sur laquelle on peut voir: «Comment Lizzo peut-elle être toujours si grosse alors que sur scène, elle bouge constamment et beaucoup? Je me demande ce qu’elle doit manger…». Une question à laquelle un internaute s’est permis de répondre en commentaire qu’elle avalait «trop de fast-foods».

«Je suis prête à tout abandonner»

L’auteure des hits «Truth Hurts» et «Good As Hell» s’est ensuite fendue d’une série de tweets où elle a rappelé qu’elle avait «arrêté de manger du fast-food, il y a des années» et expliqué qu’elle «mangeait supersainement» et qu’elle «faisait du sport régulièrement». Lizzo a aussi indiqué à ses haters qu’ils «ne savaient rien» concernant son corps.

Visiblement à bout, l’artiste de 35 ans a déploré que «sur les réseaux sociaux, l’amour ne l’emportera jamais sur la haine, tout cela parce que je suis grosse». Juste avant de passer son compte en privé, la chanteuse a finalement lâché: «Vous ne savez pas à quel point je suis prête à tout abandonner, à tout arrêter, pour profiter de mon argent et de mon homme dans une putain de ferme.»