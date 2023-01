États-Unis : Victime d’un accident de motoneige, Ken Block est mort à 55 ans

Superstar des rallyes et des vidéos Gymkhana, le pilote Ken Block est décédé lundi, dans un accident de motoneige, à l’âge de 55 ans. «C'est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé aujourd'hui dans un accident de motoneige. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il nous manquera incroyablement», peut-on lire dans le bref communiqué publié par sa société.