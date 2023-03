Football: Victime d’un arrêt cardiaque, il demande à reprendre le match!

Le souvenir terrifiant de Christian Eriksen ressurgit. Un an et demi après le douloureux souvenir du malaise cardiaque de l’international danois lors de l’Euro 2021, sur la pelouse du stade de Copenhague face à la Finlande, un joueur de Cordoba s’est subitement effondré samedi lors d’une rencontre de D3 espagnole face au Racing Club Ferrol.

On jouait la 11e minute quand Dragisa Gudelj, le latéral gauche de Cordoba a été victime d’un arrêt cardiaque. Les secours sont rapidement intervenus pour le réanimer sur le terrain, sous les regards horrifiés des joueurs, dont certains ont éclaté en sanglot. L’ambulance est vite entrée sur la pelouse du stade Nuevo Arcangel pour évacuer le joueur.

Après plusieurs minutes, une ambulance a été amenée sur la pelouse pour embarquer Dragisa Gudelj. Mais alors qu’il revient à lui et se rend compte de la situation, le joueur veut à tout prix descendre de sa civière pour continuer le match, ce que les soigneurs refusent bien évidemment.

Transporté à l’hôpital universitaire de la Reine Sofia, à dix minutes du stade, le joueur de Cordoba est sous surveillance en soins intensifs. Son état est stable et il devra subir des tests dans les prochains jours, rapporte son club.

Ce dimanche, Nemanja Gudelj, joueur du FC Séville, a publié une photo de son frère, toujours à l’hôpital. Mais il a tenu à rassurer quant à son état de santé. «La vie de mon frère se poursuit grâce à l’intervention immédiate des services médicaux du Cordoba CF, avec une mention spéciale aux médecins José Miguel Bretones, Antonio Escribano et Martin Luna, aux physios Alex Rueda et Fran Plaza, à l’assistance de Los Angeles de la Noche, ainsi qu’au médecin Veronica Arroyo et au cardiologue José Maria Segura, sans oublier le traitement reçu par chacun des membres du personnel médical de l’hôpital Reina Sofia de Cordoue», écrit-il sur Instagram.