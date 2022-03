Aux États-Unis : Victime d’un car-jacking à 73 ans, elle meurt le bras arraché

Une grand-mère de 73 ans a été tuée par quatre adolescents qui voulaient lui voler sa voiture, lundi à La Nouvelle-Orléans.

La Nouvelle-Orléans pleure la mort d’une grand-mère de 73 ans, tuée dans des circonstances effroyables lundi. Après avoir fait un peu de shopping dans un quartier de la ville, Linda Frickey s’apprêtait à quitter sa place de parc quand quatre individus s’en sont violemment pris à elle pour lui voler sa voiture. Un des jeunes gens a sorti de force la septuagénaire avant de la rouer de coups. La malheureuse avait un bras et des habits coincés dans sa ceinture de sécurité au moment où les voleurs sont partis avec son véhicule. Le conducteur a roulé sur plusieurs centaines de mètres, traînant la victime derrière la voiture, écrit The Independent.

«Son bras s’est détaché de son corps», a expliqué Shaun Ferguson, chef de la police de La Nouvelle-Orléans. «La portière s’était refermée sur la ceinture de sécurité et elle était coincée dedans… Je suis sorti de mon véhicule en leur criant d’arrêter. D’autres voisins hurlaient également», raconte un témoin. Un autre riverain ayant assisté au drame confie avoir entendu la victime crier à ses agresseurs de la libérer. «Dès que je l’ai vue, j’ai crié et j’ai commencé à courir (…) Quand j’ai baissé les yeux, son corps était déjà là, et son bras était… Ce n’est pas quelque chose qu’on s’attend à voir», témoigne une autre voisine.

La police a retrouvé la voiture volée une dizaine de pâtés de maisons plus loin. Les quatre jeunes hommes – deux adolescents de 15 ans, un de 16 ans et un de 17 ans – ont été arrêtés le lendemain. Le plus âgé avait déjà été arrêté dans une affaire de car-jacking deux ans auparavant. Linda Frickey, elle, n’a pas survécu à ses blessures. «Ma tante, était une personne extraordinaire. Tante Linda se faisait facilement des amis. Personne ne lui était étranger et elle avait le don de la parole. Quand j’étais plus jeune, je lui disais en rigolant qu’elle devrait se présenter aux élections, car si tous ses amis votaient pour elle, elle gagnerait certainement», a écrit Danielle Duffourc mercredi sur Facebook.