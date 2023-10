Victimes de l'attentat de Bruxelles: «Il avait toujours le maillot de la Suède sur le dos»

«Patrick était un père, un mari, un frère, un grand-père et un oncle merveilleusement chaleureux, plein d'humour et attentionné. Sa famille bien-aimée passait toujours en premier», ont écrit ses frères et sœurs dans un texte poignant transmis aux médias suédois. «C'était un fan de football impénitent qui suivait non seulement son équipe nationale contre vents et marées, mais aussi tout le football, ce qui était son plus grand intérêt». Résident et détenant la nationalité suisse depuis plusieurs années, «il avait toujours le maillot de la Suède sur le dos».