Deux autres victimes retrouvées dans l'avalanche sur le Massif du Mont-Blanc

Une cinquième et une sixième victimes ont été retrouvées après l'avalanche sur un glacier des Contamines-Montjoie (Haute-avoie), dans le massif du Mont-Blanc, tandis que les recherches se poursuivent. «Une femme de 39 ans» et probablement son compagnon, un homme de 42 ans, ont été retrouvés, a précisé la procureure Karline Bouisset. Ce bilan fait de l'avalanche l'une des plus meurtrières de ces dernières années.