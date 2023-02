Guerre en Ukraine: Sunak évoque une victoire de l'Ukraine «cette année»

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et son homologue irakien ont évoqué, lundi, à Bagdad, les impayés attendus par les compagnies pétrolières russes en raison des sanctions américaines liées au conflit en Ukraine. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a annoncé qu’il discuterait de ce dossier à Washington, où il sera en visite mercredi, estimant que «les sanctions ne devaient pas être imposées à l’Irak parce que la coopération se poursuit avec les entreprises russes». Évoquant ces entreprises gazières et pétrolières en Irak, il a reconnu qu’elles attendaient le versement «d’impayés», sans en communiquer le montant.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a près d’un an, les Etats-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions contre des responsables, banques et institutions financières russes, faisant craindre aux pays tiers toute interaction et transaction impliquant la Russie. «Dans les conditions actuelles, celles de restrictions illégales qu’imposent les Américains et leurs satellites, il est très important de protéger des relations économiques légales de pressions illégales venues de l’Occident», a souligné Sergueï Lavrov.