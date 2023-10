Victoire de prestige de Minella face à Clijsters

Dans le premier quart de finale du Luxembourg Ladies Tennis Master, la Luxembourgeoise Mandy Minella (37 ans) s'est offert une victoire de prestige en battant (4-6, 6-4, 10-8) l’ex-N°1 mondiale et tenante du titre Kim Clijsters (40 ans), prenant par la même occasion sa revanche de l’an dernier, où Clijsters l’avait éliminée en quarts.

Clijsters entamait pourtant la partie en démontrant d’emblée qu’elle n’avait toujours rien perdu de sa maîtrise et de sa puissance. En face, Minella lui a d’abord donné du fil à retordre en restant au contact tout au long du premier set, avant de voir sa pugnacité et son audace récompensée lors du second set, prenant l’avantage au septième jeu (4-3), pour le conserver avec brio.