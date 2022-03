Tour Méditerranéen : Victoire finale du Suédois Thomas Lövkvist

Thomas Lövkvist (IAM Cycling) a remporté dimanche le 40e Tour Méditerranéen cycliste, en devançant au classement général final, pour seulement quelque 376 millièmes de seconde, Jean-Christophe Péraud.

Au départ de la cinquième et dernière étape, qui s'élançait de Bandol (Var) dimanche midi, Lövkvist et Péraud possédaient deux secondes de retard sur le Belge Maxime Monfort, leader du classement général. Après 197,4 kilomètres de course, les deux hommes se sont défaits du coureur de RadioShack (17e à 35 secondes) mais ne pouvaient pas se départager à Grasse (Alpes-Maritimes), finissant respectivement 7e et 11e de l'étape, à 17 secondes du Belge Jurgen Roelandts (Lotto-Belisol). Ce sont, en dernier recours, les centièmes de seconde, enregistrés jeudi lors du contre-la-montre de Sète, qui les ont départagés: 33 minutes 08 secondes et 220 millièmes pour le Suédois contre 33 minutes 43 secondes et 596 millièmes pour le Français.