Aux Etats-Unis : Victoire historique pour le premier syndicat chez Amazon

Les salariés d’un entrepôt d’Amazon à New York ont voté en majorité en faveur de la création d’un syndicat, une première aux Etats-Unis au sein de l’entreprise.

Un petit groupe d’employés motivés a fait flancher l’une des plus grandes multinationales: les salariés d’un entrepôt d’Amazon à New York ont voté en majorité en faveur de la création d’un syndicat, une première aux Etats-Unis au sein de l’entreprise. Selon un décompte retransmis en ligne, 2.654 employés ont coché «oui» pour être représentés par l’organisation indépendante Amazon Labor Union, créée il y a près d’un an, contre 2.131 ayant voté «non».

Un peu plus tard devant la presse, il remercie ironiquement le patron d’Amazon, Jeff Bezos, pour être allé dans l’espace, «car pendant qu’il était là-haut, on a pu monter un syndicat». Quelques slogans retentissent: «Le pouvoir aux travailleurs», «Les travailleurs valent plus que les profits». Aaron Novik, qui travaille dans un entrepôt d’Amazon dans le Connecticut et soutient le mouvement en créant régulièrement de nouvelles affiches, était saisi d’une joyeuse incrédulité.