Elections en Belgique – Victoire historique pour les indépendantistes

Élections en Belgique : Victoire historique pour les indépendantistes

Les résultats partiels des élections législatives de dimanche en Belgique placent un parti indépendantiste en tête en Flandre, un résultat sans précédent dans l'histoire du pays.

Le parti flamand d'extrême droite Vlaams Belang semble aussi en perte de vitesse, de même qu'un parti populiste, la Liste De Decker. Toujours en Flandre, les socialistes du SPA et les écologistes de Groen s'en sortiraient mieux, selon les premiers résultats. Si ces chiffres se confirment dans la soirée, le parti indépendantiste N-VA serait le premier parti de Flandre, ce qui risque de rendre très difficile la formation d'un gouvernement de coalition avec les francophones et la recherche d'un compromis pour réformer les structures du pays.

La crise politique risque de devenir encore plus inextricable en creusant davantage le fossé entre les deux groupes linguistiques, les néerlandophones qui composent 60% des quelque 10 millions de belges, et les francophones. Et en augmentant les craintes d'un éclatement du pays fondé en 1831. Ces élections anticipées, en forme de référendum sur l'avenir de la Belgique, avaient dû être convoquées en raison de l'impasse dans les négociations entre partis flamands et francophones pour régler une querelle linguistique.