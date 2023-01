Sports équestres: Victor Bettendorf dans le gotha du saut d'obstacles

L'année 2022 a été celle de l'explosion pour Victor Bettendorf. Le cavalier luxembourgeois a gagné plus de 60 rangs au classement mondial pour s'établir à la 39e place, avec pour consécration une qualification pour le Grand Prix de Genève, l'un des quatre plus prestigieux au monde. Une ascension qui n'est pas due au hasard. «Ça fait deux ans que je ne me consacre qu'à ma carrière sportive et que je ne m'occupe plus des chevaux des autres», explique le petit frère de la cavalière Charlotte Bettendorf.