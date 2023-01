Covid au Luxembourg : Le centre de vaccination Victor-Hugo coûte au moins 122 000 euros par mois

Lors du pic de la pandémie de Covid, des milliers de personnes étaient vaccinées chaque jour dans les centres de vaccination au Luxembourg. «Les salles étaient pleines et le personnel médical sur place était épuisé, notent les députés Pirate Sven Clement et Marc Goergen. Aujourd'hui, la situation est différente: quiconque se trouvait récemment au centre de vaccination du Limpertsberg était étonné qu'il y ait souvent plus de personnel que de patients dans le hall».