Au Luxembourg: Victoria, 15 ans, est portée disparue depuis jeudi

Où est passée Victoria Bednarz? La jeune fille de 15 ans n'a pas été vue depuis jeudi et est portée disparue. La police lance un appel à témoins pour tenter de la localiser.

De corpulence mince, selon l'avis de recherche émis vendredi, l'adolescente mesure entre 1,60 et 1,70 mètre et porte des cheveux noirs et longs.