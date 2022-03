«Depuis 25 ans» : Victoria Beckham mange le même plat tous les jours

David Beckham s’est confié sur le régime alimentaire déconcertant de sa femme Victoria. L'ex-Spice Girl ne mange ainsi que du poisson grillé et des légumes à la vapeur.

David Beckham aime la bonne nourriture et le bon vin, au contraire de sa femme Victoria.

David Beckham a évoqué les habitudes alimentaires de sa femme Victoria, lors d'une interview pour le podcast River Cafe Table 4. Et elles sont surprenantes. «Je suis marié à quelqu’un qui mange toujours la même chose depuis 25 ans, explique l'ancien footballeur international anglais, qui aime de son côté la bonne nourriture et le bon vin. Depuis que je l’ai rencontrée, Victoria ne mange que du poisson grillé et des légumes à la vapeur».