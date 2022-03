Victoria décidément en Vogue

Madame David Beckham est partout et après avoir porté la culotte pour Armani, l’ex-Spice Girl opte pour la casquette dans l’édition russe du magazine américain.

On vous le disait mercredi, Victoria Beckham semble avoir repris le dessus et après avoir été la risée d'un certain nombre de «people», la voilà catapultée icône de la mode. Fini le mauvais goût? La demoiselle a choisi la sobriété.