Beckham au PSG : Victoria reste à Londres et fera des sauts à Paris

L'ancienne Spice Girl, désormais styliste reconnue, a choisi de résider à Londres avec ses enfants pendant le transfert temporaire de son mari à Paris.

Victoria Beckham n'a manifestement pas l'intention de suivre son mari à Paris. (AFP)

David Beckham l'a annoncé en conférence de presse: Victoria, 38 ans, restera à Londres avec leur trois fils, Brooklyn, Romeo, Cruz, et leur fille Harper, un an et demi. «C'est là que les enfants vont à l'école maintenant», a expliqué le footballeur britannique, qui a signé pour cinq mois au PSG.

Le clan Beckham fera donc des allers et retours entre les deux capitales: «Les enfants et moi-même sommes incroyablement fiers de David, nous sommes à fond derrière lui et nous sommes super contents à l'idée de passer du temps en famille à Paris ces prochaines semaines», a assuré Victoria dans un communiqué jeudi soir.

Privilégier sa carrière

Mme Beckham, malgré sa famille nombreuse, n'a rien d'une mère au foyer. Cette «accro au boulot» autoproclamée, «incapable de déléguer», a réussi une reconversion peu aisée dans le milieu de la mode et su gagner la reconnaissance de ses pairs.

Les défilés de sa collection à la New York Fashion Week, où elle a fait ses débuts en 2008, sont des rendez-vous courus. Ses robes sont portées par des célébrités comme Jennifer Lopez et Eva Longoria. En 2011, elle a été récompensée par le British Fashion council, qui représente l'industrie britannique de la mode.

Désormais chef d'entreprise, elle s'apprête à lancer son site de vente sur internet, proposant accessoires et articles de sa deuxième ligne. Et va sortir une collection de robes inspirées de ses modèles les plus populaires.

La mode, une histoire de famille

«Je ne suis pas obligée de travailler, j'ai besoin de travailler», confie encore la brune filiforme à la célèbre moue boudeuse, qui dit n'avoir pas pris de vacances depuis quatre ans.

Chez les Beckham, chouchous des photographes, la mode est devenue une histoire de famille. Tandis que le corps tatoué de David s'expose dans les villes du monde entier pour des publicités pour les magasins de vêtements H&M, Romeo a fait ses débuts de mannequin en posant pour la dernière campagne de Burberry.

Et les tenues de la petite Harper, souvent accrochée aux bras de sa mère, elle-même perchée sur des talons vertigineux, sont attentivement scrutées dans les magazines.

Pour Victoria Beckham, l'année 2012 a été l'occasion de retrouvailles avec ses quatre anciennes compagnes des Spice Girls: le groupe des années 1990 s'est reformé le temps de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres.

Le girls band a aussi été réuni en décembre pour la première d'une comédie musicale à Londres retraçant leur histoire, «Viva Forever». Fidèle à sa réputation de snob, Victoria est arrivée en retard à la soirée, puis s'est ostensiblement tenue à l'écart des autres et de leurs effusions, pour rester aux côtés de sa famille.