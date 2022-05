Thaïlande : Victoria’s Secret lâche 8,3 millions d’indemnités pour des ouvrières

La marque américaine de lingerie a accepté de dédommager plus de 1000 anciennes employées d’un fournisseur thaïlandais qui a fait faillite sans payer ses salariées.

Plus d’un millier d’ouvrières thaïlandaises d’une usine de soutiens-gorge qui fournissait la marque américaine de lingerie Victoria’s Secret, licenciées, ont reçu une indemnité totale de 8,3 millions de dollars (7,3 millions d’euros), ont annoncé samedi des défenseurs des droits des travailleurs. Cet accord est le plus important jamais conclu par une usine de confection au titre du non-paiement du travail effectué, selon l’association internationale de défense des droits des travailleurs Solidarity Centre.

Brilliant Alliance Thai avait fermé en mars 2021 son usine de Samut Prakan, au sud de Bangkok, après avoir fait faillite. Mais les 1250 ouvriers licenciés – dont beaucoup travaillaient dans l’usine depuis plus de dix ans – n’avaient pas reçu les indemnités de licenciement prévues par la loi thaïlandaise. L’usine produisait également des sous-vêtements pour les marques américaines de vêtements de grande taille Lane Bryant et Torrid, détenues par le fonds Sycamore Partners, mais seule Victoria’s Secret a contribué financièrement à cet accord. Depuis un an, ces travailleurs licenciés et les représentants syndicaux thaïlandais manifestaient devant le siège du gouvernement à Bangkok pour obtenir les indemnités dues.