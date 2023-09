Vidéo et photos: Le Skoda Tour de Luxembourg s’est élancé de l’abbaye de Neumünster

Le Skoda Tour de Luxembourg est lancé. Après une présentation des équipes dans le cadre somptueux de l’abbaye de Neumünster, à Luxembourg-Ville, les 120 coureurs se sont élancés ce mercredi matin pour la première étape. Ils vont effectuer une boucle de 156 km, au nord de la capitale, avec notamment la montée de Putscheid ou la Cote d’Eschdorf, avant une arrivée prévue aux alentours de 17h au Kirchberg. Ce midi, environ 200 personnes étaient présentes pour accueillir les coureurs. Les passages des Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) ont fait monter les décibels.

Postés le long des barrières, Luca et Glenn, 14 ans, étaient aux premières loges pour assister au passage des participants et ont exulté lorsque Julian Alaphilippe leur a tapé dans la main. «Nous sommes élèves au lycée Aline-Mayrisch. Notre professeur est fan de vélo, donc il nous a emmenés au départ ce matin», soulignait Luca. «Celui qu’on attend le plus, c’est Bob Jungels», complétait Glenn, son acolyte, qui a fini par voir passer le Luxembourgeois de l’équipe Bora-Hansgrohe un peu avant le départ fictif.