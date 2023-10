Vidéo virale: Une 4e fille? Déçue, elle fond en larmes

La vidéo postée mi-septembre est devenue virale: elle a été vue plus de 4,7 millions de fois sur TikTok. On y voit Kendra Evens et toute sa petite tribu attendre la révélation: après trois filles, quel sera le sexe du 4e enfant? Quand une fumée rose s'échappe de la lanterne, c'est la déception et la mère de famille ne peut s'empêcher de pleurer.

Le plus important c'est que le bébé soit en bonne santé, dit-on à tous les parents. Oui mais «la déception liée au genre est bien réelle», a expliqué Kendra, au magazine People. «Quand je suis tombée enceinte de mon quatrième bébé, je savais que c'était mon dernier et après avoir déjà eu trois filles extraordinaires, il était tout à fait naturel que je veuille bien sûr un garçon», a-t-elle indiqué. «En plus, mes trois grossesses précédentes étaient toutes exactement les mêmes, alors que là tout était si différent, que dans ma tête, je m'étais juré que c'était un garçon».

La pensée que je n'aurai jamais de fils»

Elle a confié qu'elle avait hésité à filmer cette gender reveal, de peur de ne pas pouvoir cacher sa déception mais comme c'était sa dernière grossesse, «je ne voulais pas avoir de regret». Sauf qu'au moment de la révélation, «toutes mes émotions m'ont immédiatement frappée, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer (...) toutes ces pensées ont afflué, la pensée que je n'aurai jamais de fils, que je ne pourrai jamais expérimenter ce que c'est que d'avoir un lien mère-fils, d'avoir un ''fils à maman'', ou quelque chose comme ça». De plus, sa fille aînée voulait tellement un frère.

Si elle a publié cette vidéo, c'est pour signifier que «nos sentiments sont valables en tant qu'êtres humains, et la déception liée au genre devrait être plus normalisée (...) et ce n'est pas parce que quelqu'un est initialement déçu que le bébé n'est pas aimé», a-t-elle conclu. Elle est aujourd'hui ravie d'avoir quatre filles. «Ça m'a déjà tellement changé la vie. Mes filles ont tellement de chance de s'entendre et savent ce que c'est que d'avoir un lien entre sœurs – tout le monde ne peut pas vivre cela».

