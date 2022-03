Vieira envisage de quitter les Bleus

Le capitaine de l'équipe de France, confie dans L'Equipe jeudi qu'il pourrait «arrêter l'équipe de France» si ses «blessures venaient à persister».

«Il est certain que si mes blessures venaient à persister, il faudra que je prenne une décision. Sûrement d'arrêter l'équipe de France», déclare le joueur de l'Inter Milan qui n'a plus rejoué depuis le 22 novembre en raison d'une blessure au tendon d'Achille.

«Peut-être aussi parce que je ressens un ras-le-bol des blessures à répétition, poursuit Vieira. Si cela se reproduit, il faudra bien que je regarde la vérité en face. Je ne me revois pas rejouer cinq ou six matches, revenir en sélection puis m'arrêter à nouveau deux ou trois mois sur blessure...» «Si un tel scénario se reproduit, cela me briserait le cœur mais je tirerai un trait sur la sélection», ajoute Vieira qui compte 106 capes en équipe de France.