Electricité trop chère en Autriche: Vienne n'illuminera pas sa plus célèbre avenue pour Noël

Électricité trop chère en Autriche : Vienne n'illuminera pas sa plus célèbre avenue pour Noël

AFP

La ville de Vienne, connue pour ses marchés de Noël et son Concert du nouvel an, va renoncer cette année à illuminer le Ring, sa plus célèbre avenue, afin d'économiser de l'énergie face au renchérissement des prix. «Il n'y aura pas d'illuminations de Noël cette année sur le Ring», l'artère circulaire entourant le centre-ville de la capitale autrichienne, a indiqué mercredi une porte-parole de la municipalité, Roberta Kraft, à l' AFP.

Par ailleurs, nous n'allumerons «les illuminations du marché de Noël sur la place de la Mairie qu'une fois la nuit tombée et non au crépuscule», a-t-elle ajouté. «C'est à dire à peu près une heure plus tard quotidiennement en moyenne». La ville affirme n'avoir pas calculé l'économie d'énergie escomptée grâce à ces mesures. Dans ce pays touristique d'Europe centrale, les festivités de fin d'année constituent un important moteur économique. Avant l'arrivée de la pandémie de coronavirus, plus de 4 millions de personnes avaient visité le marché de Noël de la place de la Mairie en 2019.

Vendredi, notamment en conséquence des effets de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Agence autrichienne de l'énergie avait annoncé une hausse de plus de 256% du prix de gros de l'électricité en un an en Autriche (9 millions d'habitants). En 2021, une trentaine de rues commerçantes de Vienne avaient été illuminées sept heures par jour entre le 12 novembre et début janvier.