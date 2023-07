Gagne tes places!: Viens vivre l'expérience du Futuroscope, là où les rêves deviennent réalité

Axé sur les nouvelles technologies, les sciences et le divertissement, le Futuroscope te propose un large éventail d'attractions, de spectacles et d'expositions qui te feront voyager à travers le temps. En plus d’être tourné vers le futur avec des attractions cinématographiques en 3D, ses expositions interactives et ses spectacles mêlant l’acrobatie et les effets spéciaux, le parc est conçu de manière à être respectueux de l’environnement. C’est un endroit idéal pour les familles, les amateurs de technologies et les curieux qui souhaitent explorer les avancées du futur. Pour tenter ta chance de remporter ton séjour pour le Futuroscope, remplis le formulaire ci-dessous!