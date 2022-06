Le 11 juillet à Neimënster : Viens voir en concert Ben Harper & The Innocent Criminals!

Tente de remporter deux places pour le concert de Ben Harper & The Innocent Criminals, à l’abbaye de Neimënster, le 11 juillet 2022 à 19h, avec L'essentiel.

Concert

The Innocent Criminals (le percussionniste Leon Mobley, le bassiste Juan Nelson et le batteur Oliver Charles), dont les origines remontent à 1993, ont participé à la plupart des projets de Harper. Le groupe a fait une tournée mondiale non-stop, gagnant des légions de fans grâce à des performances live explosives et une succession d’albums studio renommés, dont Fight For Your Mind, The Will to Live, Burn to Shine, Diamonds on the Inside, Lifeline, nominé aux GRAMMY®, et Call It What It Is, leur plus récent album enregistré ensemble en 2016.