Le mardi 12 juillet : Viens voir Jessie J en concert à la Rockhal!

Grâce à L'essentiel, remporte deux places pour le concert de la chanteuse Jessi J le 12 Juillet, à la Rockhal.

Célèbre pour ses tubes phares «Price Tag», «Domino» et «Bang Bang», découvre le dernier single de Jessie J «I Want Love» et tente ta chance sans plus attendre!