Le dimanche 10 juillet : Viens voir The Killers en concert à Belval!

L'essentiel t'offre deux places pour le concert exceptionnel de The Killers, le dimanche 10 juillet à 18h, en Open Air à Belval.

Né en 2002 à Las Vegas, par la formation du chanteur et claviériste Brandon Flowers, le guitariste Dave Keuning, le batteur Ronnie Vannucci et le bassiste Mark Stoermer, The Killers a été nommé aux Grammy, aux AMA, aux MTV VMA et aux NME Awards, tout ceci en ayant vendu plus de 25 millions d’albums à travers le monde. Viens voir ces bêtes de scène pour leur unique date au Luxembourg!