Exécuté malgré de nombreux appels à la clémence

En 2005, Le Van Manh avait été accusé de vol, ainsi que du viol et du meurtre d’une jeune fille de 13 ans dans la province de Thanh Hoa, dans le nord du pays.

Sévèrement battu

Selon la Commission internationale de juristes (CIJ, organisation non gouvernementale), la police avait obtenu sous la torture des aveux de Le Van Manh, qui ont servi à le condamner. L’homme s’était ensuite rétracté en déclarant que la police l’avait sévèrement battu.

Nguyen Ha Luan, un avocat qui a assisté la famille de Manh pour demander au président vietnamien de bloquer l’exécution, a publié samedi son certificat de décès sur les réseaux sociaux. «Selon les rapports et les lettres officielles, l’accusé Le Van Manh a été exécuté [...], la lettre d’avis d’exécution a été envoyée à la famille», a-t-il indiqué sur Facebook.

«De graves irrégularités»

Un châtiment cruel, inhumain et dégradant qui ne peut jamais être justifié

En début de semaine, les missions diplomatiques basées au Vietnam de l’Union européenne, du Canada, de la Norvège et du Royaume-Uni avaient exhorté les autorités à faire preuve de clémence à l’égard du condamné.

«Nous nous opposons fermement à l’application de la peine capitale en tout temps et en toutes circonstances, car il s’agit d’un châtiment cruel, inhumain et dégradant qui ne peut jamais être justifié, et nous demandons au Vietnam d’adopter un moratoire sur toutes les exécutions», peut-on lire dans leur déclaration commune.