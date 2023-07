Vigilance au Luxembourg sur une contagion des violences

Metz , Mont-Saint-Martin , Fameck mais aussi Bruxelles en Belgique ou encore Lausanne en Suisse. Les violences urbaines qui ont émaillé la France depuis près d'une semaine après la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, n'ont pas épargné les zones frontalières, et même gagné quelques pays voisins de l'Hexagone.

Un schéma qui incite à la prudence au Grand-Duché, où la police grand-ducale «suit de près la situation en France, afin de pouvoir prendre les mesures appropriées en cas de nécessité». Interrogée par L'essentiel, elle n'indique pas quels pourraient être ces dispositifs. Au plus fort des émeutes, la France a notamment mobilisé davantage de policiers.

Des discussions sur les réseaux sociaux

Rien de tel n'est d'actualité au Luxembourg, et pour cause, la police assure «ne pas être intervenue dans un contexte» de contagion des violences au cours du week-end. Qui plus est «rien n'indique que ces débordements devraient prendre pied sur le territoire luxembourgeois», rassure-t-elle encore.