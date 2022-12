Guerre en Ukraine: Le marchand d’armes russe Viktor Bout soutient l’offensive de Poutine

Le marchand d’armes russe Viktor Bout, libéré lors d’un échange avec Washington contre la basketteuse américaine Brittney Griner, a apporté, samedi, son soutien à Vladimir Poutine et à l’offensive en Ukraine. Dans une interview au média russe RT, il a confirmé avoir «toujours» eu un portrait de Vladimir Poutine dans sa cellule, pendant son emprisonnement aux États-Unis, où il avait été condamné à 25 ans de prison, après avoir été arrêté en 2008 en Thaïlande.

«Si j’en avais la possibilité et les compétences nécessaires, je me porterais volontaire pour combattre en Ukraine», a-t-il déclaré, disant ne «pas comprendre» pourquoi l’offensive massive de Moscou n’avait pas eu lieu dès 2014. Il s’est également présenté, à nouveau, comme un homme d’affaires qui travaillait légalement et a également démenti avoir vendu des armes aux talibans, comme l’en ont accusé des articles dans la presse américaine.