Elections en Hongrie – Viktor Orban en route pour un second mandat

Élections en Hongrie : Viktor Orban en route pour un second mandat

Le parti conservateur de Viktor Orban, un temps bête noire de l'Union européenne, a toutes les chances de remporter haut la main les élections législatives.

Le tout dernier sondage de l'Institut de référence Median, publié jeudi, conforte la tendance des précédentes études: le parti Fidesz est crédité de 47% des intentions de vote, devant l'alliance de la gauche (23%), elle-même talonnée par le parti d'extrême droite Jobbik (21%), dont l'image plus policée semble porter ses fruits. L'institut Szazadvég, proche du gouvernement, arrive à des résultats similaires: 51% pour Fidesz, 25% pour la gauche et 18% pour le Jobbik.

Quelque 8,2 millions d'électeurs hongrois sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs 199 députés. Cet ancien État du bloc communiste, entré dans l'UE en 2004, s'est profondément transformé depuis 2010. Grâce à une majorité des deux tiers au Parlement - qu'il pourrait obtenir de nouveau à l'issue de ce scrutin -, le Fidesz a promulgué plus de 850 lois et s'est emparé de toutes les institutions du pouvoir et des contre-pouvoirs du pays, comme les médias, la justice, mais aussi de l'économie et de la culture.