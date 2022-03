Villa délivre l'Espagne

L’Espagne, dirigée pour la première fois en match officiel par Vicente del Bosque et privée de Torres et Silva (blessés), a dominé la Bosnie (1-0), grâce à un but de Villa, meilleur buteur de l'Euro, en seconde période L’Espagne a évité un premier piège. Mercredi, elle recevra l’Arménie, battue (2-0) par la Turquie.