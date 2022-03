Etats-Unis – Ville du Texas évacuée après une explosion

États-Unis : Ville du Texas évacuée après une explosion

Une petite ville de 700 habitants au Texas, dans le sud des Etats-Unis, a été évacuée jeudi après l'explosion d'un gazoduc opéré par Chevron, mais aucune personne n'a été blessée.

«A 09H30 ce matin, j'ai été informée d'une explosion survenue sur un gazoduc de Chevron», a indiqué Jo Ann Livingston, porte-parole du bureau du shérif du comté d'Ellis. «Chevron a demandé que la ville de Milford soit évacuée, et c'est ce qui s'est passé», a-t-elle ajouté. Près de 200 écoliers faisaient partie des personnes évacuées, a précisé Mme Livingston à l'AFP. Ils ont été conduits dans un lycée du voisinage. «A ce que je sache, il n'y a eu aucun blessé dans la ville», a-t-elle assuré.

Les travailleurs ont été en mesure de fuir la zone avant qu'elle ne soit envahie par les flammes, selon la chaîne locale WFAA. Les images mises en ligne sur le site internet de la chaîne montraient un énorme panache de fumée et des flammes s'élever du site où a eu lieu l'explosion, au milieu d'une zone désertique. «Chevron a mis en place ses procédures d'urgence et est actuellement en train de réagir à l'accident», a déclaré le géant américain dans un communiqué. «La préoccupation première de Chevron à l'heure actuelle est de s'assurer de la sécurité de ses employés et des communautés alentour», a-t-il ajouté. La ville de Milford est située à environ 80 kilomètres au sud de Dallas.